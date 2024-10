Bombové hrozby voči indickým leteckým spoločnostiam vyvolávajú chaos

Naí Dillí 20. októbra (TASR) - Lety viacerých leteckých spoločností v Indii v tomto týždni čelili viac ako 70 falošným bombovým hrozbám. Vyvolalo to obavy medzi cestujúcimi a meškanie viacerých letov. O informáciách zverejnených v nedeľu indickými médiami píše TASR podľa agentúry AFP.



"Na palube sú umiestnené bomby... Nikto z nich nevyviazne živý. Ponáhľajte sa a evakuujte lietadlo," uviedol anonymný účet na sieti X v piatok a sobotu pre najmenej 40 letov.



Všetky lety pristáli bezpečne, ale záplava hrozieb viedla k odklonu letov, niektoré museli sprevádzať bojové lietadlá nad Britániou a Singapurom. Indická vláda a úrady civilného letectva varovali, že budú prijaté "veľmi prísne opatrenia".



Úrady civilného letectva v Naí Dillí neuviedli presný počet bombových hrozieb. Denník Times of India a televízna stanica News18 od 13. októbra informovali o viac ako 70 vyhrážkach zameraných na domáce aj medzinárodné lety. Len v sobotu ich bolo najmenej 30.



V Indii zatkli v stredu súvislosti s vyhrážkami najmenej jednu neplnoletú osobu, vyhrážanie bombami to však nezastavilo.



"Všetci ostatní zodpovední za prerušenia (letov) budú identifikovaní a riadne stíhaní," povedal v stredu po zatknutí indický minister letectva Ram Mohan Naidu.