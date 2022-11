Bombové útoky v Jeruzaleme si vyžiadali druhú obeť

Jeruzalem 26. novembra (TASR) — Druhú obeť si vyžiadali bombové útoky, ku ktorým došlo v stredu na dvoch autobusových zastávkach v Jeruzaleme. V sobotu svojim vážnym zraneniam podľahol 50-ročný muž, ktorý pred 21 rokmi emigroval do Izraela z Etiópie. Zanechal po sebe manželku a dve deti. Oznámila to nemocnica, kde bol hospitalizovaný, informuje TASR na základe správ agentúry AFP a denníka Times of Israel.



V reakcii na túto správu dezignovaný premiér Benjamin Netanjahu vyjadril sústrasť rodine a ocenil lekárov, ktorí sa o muža starali.



Výbuchy zasiahli autobusové zastávky pri západnom výjazde z mesta, kde zvyknú čakať ultraortodoxní židia. Už v stredu zomrel na následky svojich zranení 16-ročný študent ješivy (židovská škola vyššieho vzdelávania), ktorý mal okrem izraelského aj kanadské občianstvo.



Pri bombových útokoch v Jeruzaleme — podľa izraelskej kontrarozviedky Šin bet prvých od roku 2016 — utrpelo zranenia 13 ľudí.



Podľa vyjadrenia izraelských bezpečnostných zložiek boli výbušniny na zastávkach odpálené na diaľku. Hoci sa k útokom sa stále nikto oficiálne neprihlásil, palestínske militantné hnutie Hamas ich privítalo.



Izraelské bezpečnostné sily zostávajú v stave najvyššej pohotovosti. Polícia v sobotu pre podozrivý balík nakrátko uzavrela hlavnú cestu v Jeruzaleme neďaleko miesta stredajších útokov. Išlo však o falošný poplach.