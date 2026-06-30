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Bombový útok na novinára: Zadržali štvoricu podozrivých
K skutku došlo v októbri 2025.
Autor TASR
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Rím 30. júna (TASR) - Talianska polícia v utorok zadržala štyroch ľudí podozrivých z bombového útoku na investigatívneho novinára Sigfrida Ranucciho, ktorému sa dlhodobo vyhráža mafia, informovala agentúra AFP.
K skutku došlo v októbri 2025. Výbuch v obytnej štvrti mesta Pomezia približne 20 kilometrov južne od Ríma zničil dve Ranucciho autá. Novinár známy odhaľovaním korupcie a aktivít mafie žije už niekoľko rokov pod policajnou ochranou pre opakované vyhrážky smrťou.
Podľa karabinierov štyroch podozrivých zadržali pri Neapole. Sú podozriví z nedovoleného držania, prepravy a použitia výbušnín na verejnom mieste, vyhrážania sa a spôsobenia škody. Svoje činy mali spáchať v skupine s využitím mafiánskych metód. Traja podozriví skončili vo vyšetrovacej väzbe, štvrtý je v domácom väzení.
Vyšetrovanie vedie prokuratúra na boj s mafiou v Ríme, ktorá si vyžiadala analýzu kamerových záznamov, telefonických spojení aj samotného výbušného zariadenia.
Podľa polície útočníci konali na pokyn dosiaľ neidentifikovaných osôb. Organizátori im mali zabezpečiť financie, SIM karty do mobilov, právnu pomoc a pripravovať aj ich prípadný útek do zahraničia.
K skutku došlo v októbri 2025. Výbuch v obytnej štvrti mesta Pomezia približne 20 kilometrov južne od Ríma zničil dve Ranucciho autá. Novinár známy odhaľovaním korupcie a aktivít mafie žije už niekoľko rokov pod policajnou ochranou pre opakované vyhrážky smrťou.
Podľa karabinierov štyroch podozrivých zadržali pri Neapole. Sú podozriví z nedovoleného držania, prepravy a použitia výbušnín na verejnom mieste, vyhrážania sa a spôsobenia škody. Svoje činy mali spáchať v skupine s využitím mafiánskych metód. Traja podozriví skončili vo vyšetrovacej väzbe, štvrtý je v domácom väzení.
Vyšetrovanie vedie prokuratúra na boj s mafiou v Ríme, ktorá si vyžiadala analýzu kamerových záznamov, telefonických spojení aj samotného výbušného zariadenia.
Podľa polície útočníci konali na pokyn dosiaľ neidentifikovaných osôb. Organizátori im mali zabezpečiť financie, SIM karty do mobilov, právnu pomoc a pripravovať aj ich prípadný útek do zahraničia.