Bombový útok na penzión v Afganistane si vyžiadal 21 obetí

Kábul 1. mája (TASR) - Najmenej 21 ľudí zahynulo a ďalších 90 utrpelo zranenia pri piatkovom výbuchu bomby nastraženej vo vozidle v afganskom meste Puli Alam, informovala agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady.



Výbuch zasiahol penzión, kde žili desiatky ľudí vrátane študentov univerzity. K útoku sa bezprostredne nikto neprihlásil a nie je ani známe, prečo bol cieľom útoku práve tento penzión. V penziónoch často poskytuje afganská vláda ubytovanie zdarma chudobným, ale aj cestujúcim a študentom.



Afganské ministerstvo vnútra ihneď obvinilo Taliban, ten zatiaľ na to nereagoval. Mesto Puli Alam je metropolou provincie Lógar na východe Afganistanu.



K výbuchu došlo v predvečer oficiálneho začiatku odsunu americkej armády z Afganistanu. Taliban, ktorý predtým požadoval, aby sa všetky americké jednotky stiahli z Afganistanu už do 1. mája, neponúkol nijaké záruky týkajúce sa bezpečnosti odchádzajúcich jednotiek.



Nič nenasvedčovalo tomu, že by bol bombový útok spojený so stiahnutím sa amerických jednotiek, nakoľko v provincii Lógar jednotky USA ani NATO nie sú.



Hovorca ministerstva vnútra Tárik Árjan uviedol, že pri útoku sa zrútila strecha penziónu. Podľa jeho slov existujú obavy, že pod jej sutinami môžu byť uviaznuté ďalšie telá.



NATO sa rozhodlo ukončiť svoju misiu v Afganistane po tom, čo stiahnutie amerických vojakov z tejto stredoázijskej krajiny oznámil v polovici apríla prezident USA Joe Biden. Odsun jednotiek sa má podľa šéfa Bieleho domu začať 1. mája a do 11. septembra má byť ukončený.