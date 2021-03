Bombový útok v Heráte si vyžiadal najmenej 8 mŕtvych a 47 zranených

Kábul 13. marca (TASR) - Výbuch silnej bombovej nálože, ku ktorému došlo v piatok večer v západoafganskej provincii Herát, si vyžiadal najmenej osem mŕtvych a 47 zranených. Informovala o tom v sobotu agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady a lekárov.



Mohutná explózia bomby uloženej v aute zničila aj 14 okolitých domov, pod troskami ktorých zostali uväznení ľudia. Počet obetí zrejme ešte porastie, pretože viacerí zo zranených sú v kritickom stave.



Väčšinu mŕtvych a zranených tvoria civilisti vrátane žien a detí. O život prišiel jeden príslušník afganských bezpečnostných síl a 11 utrpeli zranenia.



K zodpovednosti za útok, ku ktorému došlo v blízkosti policajnej stanice, sa bezprostredne nikto neprihlásil.



Len niekoľko hodín po výbuchu v Heráte Bezpečnostná rada OSN na tlačovom brífingu v New Yorku odsúdila "znepokojujúci" nárast útokov v Afganistane, ktorých terčom sa stávajú civilisti vrátane štátnych zamestnancov, sudcov, novinárov, aktivistov, zdravotníkov, humanitárnych pracovníkov, a tiež príslušníci etnických a náboženských menšín.



K mnohým z týchto útokov a cielenému zabíjaniu sa hlási extrémistická organizácia Islamský štát (IS).



Násilie v Afganistane vzrástlo, odkedy vláda začala s Talibanom vlani v septembri viaznuce mierové rokovania. Podľa západných bezpečnostných predstaviteľov si vzbúrenci, ktorí ovládajú veľké časti vidieckych oblastí krajiny, začali posilňovať aj pozície okolo väčších miest.



V súvislosti s nárastom násilia sa Taliban a afganská vláda navzájom obviňujú zo sabotovania úsilia o mierovú dohodu, ktorá by mala ukončiť dlhoročný konflikt v Afganistane.