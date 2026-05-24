BOMBOVÝ ÚTOK: Vyžiadal si desiatky mŕtvych a zranených
Balúčistan je najväčšia a najchudobnejšia provincia Pakistanu s bohatými zásobami nerastných surovín.
Autor TASR
Islamabad 24. mája (TASR) - Najmenej 24 mŕtvych a 70 zranených si v nedeľu vyžiadal bombový útok na vlak na juhozápade Pakistanu. K zodpovednosti sa prihlásila separatistická Balúčistanská oslobodzovacia armáda (BLA). Informovali o tom agentúra AFP a AP, píše TASR.
Útok sa odohral v meste Kvéta v provincii Balúčistan, v oblasti, kde sú zvyčajne rozmiestnené bezpečnostné zložky. Výbušniny naložené vo vozidle v blízkosti železničnej trate boli odpálené, keď okolo prechádzal vlak.
Sila výbuchu podľa AP spôsobila, že sa dva vagóny prevrátili a vznietili. Na záberoch tiež vidieť hustý čierny dym stúpať nad miestom. Podľa svedkov a záberov na sociálnych sieťach boli vážne poškodené okolité budovy a zničené vozidlá zaparkované pozdĺž cesty.
K útoku sa vo vyhlásení zaslanom médiám prihlásila BLA, ktorá je najaktívnejšou militantnou skupinou v provincii Balúčistan. Spojené štáty ju označili za teroristickú organizáciu. BLA uviedla, že išlo o samovražedný útok, ktorého cieľom bol vlak prevážajúci vojenský personál.
Kvéta je hlavným mestom Balúčistanu, ktorá je sužovaný nepokojmi. Povstalci tam a aj v iných častiach krajiny často útočia na bezpečnostné sily, vládne budovy a civilistov.
Balúčistan je najväčšia a najchudobnejšia provincia Pakistanu s bohatými zásobami nerastných surovín. Už desaťročia čelí povstaniu etnických separatistov, ktorí požadujú autonómiu a väčší podiel na výnosoch z prírodných zdrojov.
