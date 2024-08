Bombu nájdenú v Brne už polícia odviezla na bezpečné miesto

Praha 26. augusta (TASR) - Leteckú bombu, ktorú v pondelok našli robotníci v Brne, už pyrotechnici previezli na bezpečné miesto, kde ju odpália. Okolie nálezu je opäť prístupné, evakuovaní sa môžu vrátiť domov. Polícia to uviedla na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR.



"Vzhľadom na poškodenie zapaľovača musela byť bomba transportovaná na likvidáciu na najbližšie bezpečné miesto. Prevádzka bola obnovená," uviedli policajti na X.



Cez úsek už podľa stanice ČT24 jazdia autá aj električky a obnovená je aj premávka na neďalekej železničnej trati. Niekoľko desiatok evakuovaných obyvateľov z ulice Táborská a jej okolia sa postupne vracia do svojich domovov.



Polícia uviedla, že je to sovietska bomba s hmotnosťou 100 kilogramov. Nejde však podľa polície o špeciálnu bombu, ktorá by mala nejaké časovače, ako je to napríklad u bomby nájdenej nedávno v Litvínove. V tomto prípade ju tak mohli odviesť na bezpečné miesto, kde ju kontrolovane zneškodnia.



Minulý týždeň v stredu sa pri výkopových prácach našla štvrťtonová anglická letecká bomba v areáli chemického závodu v Litvínove-Záluží. Policajti tam evakuovali takmer 600 ľudí a areál nálezu v okruhu 1,5 kilometra uzavreli.



Bombu označili za unikátny nález, ktorý je nebezpečný najmä pre spúšťací systém, ktorý môže byť nastavený až na 144 hodín. Preto sa s ňou minimálne šesť dní nemôže podľa polície manipulovať.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)