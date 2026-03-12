< sekcia Zahraničie
Bombu z 2. svetovej vojny objavenú v Drážďanoch sa podarilo zneškodniť
Britská bomba s hmotnosťou 250 kilogramov sa našla v utorok počas prác na obnove mosta cez rieku Labe, ktorý sa zrútil v roku 2024.
Autor TASR
Drážďany 11. marca (TASR) - Nevybuchnutú bombu z čias druhej svetovej vojny, ktorá sa tento týždeň našla v centre nemeckého mesta Drážďany, pyrotechnici v stredu úspešne zneškodnili, informovala agentúra DPA.
Britská bomba s hmotnosťou 250 kilogramov sa našla v utorok počas prác na obnove mosta cez rieku Labe, ktorý sa zrútil v roku 2024. V súvislosti so zásahom pyrotechnikov z oblasti v stredu evakuovali približne 18.000 ľudí.
Podľa záchranných zložiek bola táto evakuácia najväčšia, aká sa kedy v Drážďanoch uskutočnila. Na kontrolu, či sú domy, obchody, školy, opatrovateľské domy a kancelárie v okruhu jedného kilometra od výbušného zariadenia prázdne, bolo nasadených viac ako 400 policajtov spolu s ďalšími záchrannými zložkami, ktoré podporoval vrtuľník a dron.
Polícia v stredu popoludní uviedla, že špecialisti na zneškodňovanie bômb „odstránili rozbušku bomby o 15:10 h pred jej explóziou“, pričom samotná bomba bola tiež odstránená z miesta. Následne sa evakuovaní mohli začať vracať do svojich domov a bytov a na pracoviská.
Evakuácia zasiahla významné historické miesta vrátane mestského paláca Zwinger a kostola Frauenkirche, ako aj bytové domy, hotely a vládne úrady.
Drážďany boli počas vojny niekoľkokrát bombardované. Mesto značne poškodili masívne nálety britského a amerického letectva na sklonku vojny - 13. a 14. februára 1945 -, pri ktorých podľa odhadov zahynulo do 25.000 ľudí. Zničené boli veľké časti historického jadra mesta známeho svojou barokovou architektúrou.
Bomby z druhej svetovej vojny sa na mieste mosta našli aj v januári a auguste 2025.
Munícia z druhej svetovej vojny sa v Nemecku pravidelne objavuje aj napriek tomu, že od druhej svetovej vojny, v ktorej bola použitá, uplynulo viac ako 80 rokov.
Nález nevybuchnutej bomby v stredu hlásili aj úrady v západonemeckom meste Kolín nad Rýnom. Táto 50-kilogramová americká bomba bola už medzičasom zneškodnená.
