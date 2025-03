Bombu z druhej svetovej vojny nájdenú v Paríži zneškodnili

Paríž 7. marca (TASR) — Poltonovú bombu z druhej svetovej vojny, ktorá sa v piatok našla v blízkosti dôležitej parížskej železničnej stanice Gare du Nord, bola zneškodnená. Železničná doprava by sa mala postupne obnovovať od 18.00 h SEČ, oznámil francúzsky minister dopravy Philippe Tabarot. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.



Nájdenie bomby spôsobilo vo francúzskom hlavnom meste dopravný chaos. Pozastavené boli všetky prímestské aj diaľkové spoje vrátane vlakov Eurostar do Londýna. Premávka vlakov Eurostar by sa mala vrátiť do normálu až v sobotu. Polícia uzatvorila aj niekoľko úsekov diaľničného obchvatu, v dôsledku čoho sa vytvorili rozsiahle zápchy.



Bomba sa našla priamo v koľajisku pri údržbárskych prácach asi 2,5 kilometra od stanice Gare du Nord. Tá je centrálnym dopravným uzlom vo Francúzsku a podľa štátnych železníc SNCF ňou prejde denne približne 700.000 pasažierov. Pred víkendom je stanica obzvlášť vyťažená.