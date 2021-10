Bondarev: Výrok japonského premiéra o Kuriloch je falšovaním histórie

Moskva 12. októbra (TASR) - Vyhlásenie nového japonského premiéra Fumia Kišidu o tom, že južná časť Kurilských ostrovov spadá pod zvrchovanosť Tokia, je falšovaním histórie a môže byť vnímané ako pokus o revíziu výsledkov druhej svetovej vojny, uviedol v utorok predseda výboru pre obranu a bezpečnosť Rady federácie (hornej komory ruského parlamentu) Viktor Bondarev.



"Kišidove populistické tvrdenia sú zamerané na získanie si autority vo vlastnej krajine, ako aj na to, aby vyhovel americkým úradom, ktoré vždy poteší, keď niekto kritizuje alebo sa snaží napádať Rusko na medzinárodnej scéne. Slová japonského premiéra o suverenite južných Kuríl však nemôžu zmeniť súčasný stav," povedal Bondarev pre tlačovú agentúru TASS.



"Takéto vyjadrenia by sa mali interpretovať ako falšovanie dejín, keďže dané územia pripadli víťaznej strane. Výsledky druhej svetovej vojny nie sú predmetom diskusie alebo revízie," zdôraznil Bondarev a dodal, že obnovovanie tohto teritoriálneho sporu možno vnímať ako pokus o zmenu výsledkov vojny.



Kišida počas utorkovej rozpravy v dolnej komore japonského parlamentu vyhlásil, že zvrchovanosť Japonska siaha až po južnú časť Kurilských ostrovov. Uviedol tiež, že tento územný spor by sa mal konečne urovnať a japonská vláda je pripravená podpísať mierovú zmluvu s Ruskom.



Moskva a Tokio rokujú o mierovej zmluve od polovice 20. storočia, pričom hlavnou prekážkou jej podpísania je práve otázka vlastníctva južných Kuríl.



Po skončení druhej svetovej vojny boli celé Kurilské ostrovy včlenené do bývalého Sovietskeho zväzu. Japonsko však dlhodobo vznáša námietky proti ruskej suverenite nad ostrovmi Iturup, Kunašir, Šikotan a súostrovím Habomaj.



Sovietsky zväz a Japonsko v roku 1956 podpísali spoločnú deklaráciu o ukončení vojnového stavu. Obe krajiny obnovili bilaterálne diplomatické a iné vzťahy, ale mierovú zmluvu dosiaľ nepodpísali. Ruské ministerstvo zahraničných vecí opakovane vysvetľuje, že zvrchovanosť Ruska nad týmito ostrovmi, ktorá je zakotvená v medzinárodných dokumentoch, nemožno spochybňovať.