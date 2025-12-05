< sekcia Zahraničie
Bondiová nariadila vyšetrovanie extrémistických skupín vrátane Antify
Reuters pripomína, že jej nariadenie prichádza len niekoľko mesiacov po tom, čo prezident Donald Trump oficiálne označil hnutie Antifa za „domácu teroristickú organizáciu“.
Autor TASR
Washington 5. decembra (TASR) - Americká ministerka spravodlivosti Pam Bondiová vo štvrtok nariadila federálnym bezpečnostným zložkám, aby zintenzívnili vyšetrovanie hnutia Antifa a podobných „extrémistických skupín“. Agentúra Reuters o tom informovala na základe memoranda, ku ktorému mala prístup, píše TASR.
Bondiová tiež požiadala Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), aby vypracoval zoznam subjektov podozrivých z účasti na vnútroštátnom terorizme, vrátane tých, ktoré by sa mohli dopúšťať akýchkoľvek potenciálnych „daňových trestných činov“.
„Títo domáci teroristi používajú násilie alebo hrozbu násilia na presadzovanie politických a sociálnych cieľov... extrémnych názorov podporujúcich masovú migráciu a otvorené hranice, radikálnu rodovú ideológiu, antiamerikanizmus, antikapitalizmus alebo antikresťanstvo,“ uviedla Bondiová v memorande.
Reuters pripomína, že jej nariadenie prichádza len niekoľko mesiacov po tom, čo prezident Donald Trump oficiálne označil hnutie Antifa za „domácu teroristickú organizáciu“.
Hovorca amerického rezortu diplomacie na žiadosť o komentár bezprostredne nereagoval.
Antifa má pôvod v 30. rokoch 20. storočia v Nemecku, kde ju ako Antifašistickú akciu založila Komunistická strana Nemecka. Išlo o militantnú skupinu, ktorá bola orientovaná proti nacistom, ale aj proti umiernenej protinacistickej opozícii.
Hnutie je v Spojených štátoch však vnímané ako nejasné zoskupenie ľavicových „antifašistických“ aktivistov, ktoré podľa odborníkov predstavuje skôr politickú ideológiu než organizovanú skupinu, vysvetľuje agentúra AFP.
