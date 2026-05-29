Bondiová v Kongrese USA obhajovala svoj postup v kauze Epstein
Autor TASR
Washington 29. mája (TASR) - Bývalá americká ministerka spravodlivosti Pam Bondiová v piatok obhajovala postup tohto rezortu pri zverejňovaní spisov k prípadu sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, zároveň však priznala chyby pri začierňovaní citlivých údajov, informovala agentúra AFP.
Bondiová vypovedala pred výborom Snemovne reprezentantov pre dohľad, nie však pod prísahou a ani pred kamerami, čo kritizovali demokrati aj obete Epsteinových činov. Tí obviňujú administratívu prezidenta Donalda Trumpa zo zatajovania úplných spisov k prípadu obchodovania so ženami na sexuálne účely.
Podľa vyhlásenia, ktoré získali viaceré americké médiá, Bondiová uviedla, že ministerstvo spravodlivosti pod jej vedením prijalo na seba „bezprecedentný záväzok, pokiaľ ide o transparentnosť,“ a zverejnilo takmer tri milióny strán materiálov vrátane videí a fotografií.
Zároveň dodala, že podľa jej vedomia ministerstvo splnilo všetky zákonné požiadavky vyplývajúce zo zákona o transparentnosti Epsteinových spisov. Pripustila však, že pri redigovaní dokumentov došlo k chybám v procese začierňovania citlivých údajov.
Kritici však tvrdia, že rezort spravodlivosti zlyhal na oboch stranách – zverejnil mená a fotografie obetí, ktoré neboli predtým verejne známe, no zároveň utajenými ponechal informácie, ktoré by podľa zákonodarcov mali byť sprístupnené.
Bondiová sa stala kľúčovou postavou kauzy po tom, čo vlani vyhlásila, že údajný Epsteinov „zoznam klientov“ má na stole na preskúmanie. Neskôr však ministerstvo spravodlivosti aj Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) uviedli, že taký zoznam neexistuje a jeho zverejnenie sa neplánuje.
Bondiová na vypočúvaní vyhlásila, že celý proces neriadila osobne - dohľad delegovala na vtedajšieho námestníka ministra spravodlivosti Todda Blanchea, ktorý dnes pôsobí ako úradujúci minister spravodlivosti.
Zákon o transparentnosti Epsteinových spisov prikazoval, aby pred zverejnením boli odstránené identifikačné údaje obetí a zároveň zakazoval skrývanie informácií o verejne činných osobách len z dôvodu ochrany ich povesti.
Demokrati aj niektorí členovia výboru obvinili Trumpovu administratívu z pokračujúceho utajovania informácií s cieľom chrániť prezidenta Trumpa, ktorý sa s Epsteinom v minulosti stretával.
Trump Bondiovú v apríli - v čase narastajúcej nespokojnosti s jej postupom pri spracovaní spisov k prípadu Epstein - odvolal z ministerskej funkcie. Neskôr ju však vymenoval do prezidentskej rady pre vedu a technológie.
Zákonodarcovia vo výbore Snemovne reprezentantov pre dohľad v marci odhlasovali predvolanie Bondiovej v rámci vyšetrovania prípadu Epstein. Predseda výboru, republikán James Comer, však neskôr zmenil formu Bondiovej vystúpenia z výsluchu na prepisovaný rozhovor – preto nebol zaznamenaný na kameru ani vedený pod prísahou.
