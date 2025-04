Bondiová za vraždu šéfa poisťovne žiada pre Mangioneho trest smrti

Washington 1. apríla (TASR) - Americká ministerka spravodlivosti Pam Bondiová nariadila federálnym prokurátorom, aby žiadali trest smrti pre 26-ročného Luigiho Mangioneho, ktorý je obvinený z vraždy generálneho riaditeľa najväčšej americkej zdravotnej poisťovne UnitedHealthcare Briana Thompsona. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Päťdesiatročného Thompsona zastrelil útočník začiatkom decembra na Manhattane v New Yorku, keď kráčal do hotela, kde sa konala konferencia investorov poisťovne.



Mangioneho zadržali o päť dní neskôr - 9. decembra - na základe tipu od zamestnancov pobočky reštaurácie McDonald's v stovky kilometrov vzdialenom meste Altoona v štáte Pensylvánia, kde ho našli v zdravotníckom rúšku a zimnej čiapke. Mal otvorený notebook a policajtom predložil falošný preukaz totožnosti. Pri osobnej prehliadke uňho policajti našli zbraň vyrobenú pomocou 3D tlačiarne, ktorá bola použitá pri vražde Thompsona.



"Vražda Briana Thompsona - nevinného muža a otca dvoch malých detí -, ktorú spáchal Luigi Mangione, bola úkladná a chladnokrvná a šokovala Ameriku," uviedla vo vyhlásení Bondiová. V tejto súvislosti hovorí aj o "akte politického násilia, ktorý mohol predstavovať vážne riziko smrti aj pre ďalšie osoby".



Mangione je z vraždy Thompsona obvinený na štátnej aj federálnej úrovni. V prvom prípade na súde v štáte New York v decembri vyhlásil, že je nevinný. Ak ho usvedčia, hrozí mu trest odňatia slobody na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia. Na federálnej úrovni mu hrozí trest smrti.



Vražda Thompsona podľa AFP vyniesla na povrch hlbokú nespokojnosť verejnosti z lukratívneho komerčného systému zdravotnej starostlivosti v USA. Mnohí používatelia sociálnych sieti vykreslili Mangioneho, ktorý bol podľa vyšetrovateľov motivovaný hnevom na americké zdravotné poisťovne, ako hrdinu. Takúto rétoriku označil vtedajší americký minister pre vnútornú bezpečnosť Alejandro Mayorkas za mimoriadne znepokojujúcu.



„Ukazuje to, čo v tejto krajine skutočne buble. A, bohužiaľ, vidíme to na prejavoch násilia a domácom násilnom extrémizme, ktorý tu je,“ povedal Mayorkas.