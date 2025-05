Bono zožal sedemminútový potlesk v stoji za nový dokumentárny film

Londýn 20. mája (TASR) - Írsky rockový hudobník Bono sa zúčastnil na svetovej premiére svojho nového dokumentárneho filmu „Bono: Stories of Surrender“ na festivale vo francúzskom Cannes. Po nesúťažnom premietaní sa frontmanovi skupiny U2 dostalo sedemminútového potlesku v stoji, informuje TASR podľa magazínu Variety.



Bono potom poďakoval publiku za reakciu a vzdal poctu režisérovi tejto snímky Andrewovi Dominikovi, ako aj zosnulému Stevovi Jobsovi. Dokumentárny film sa totiž 30. mája objaví na platenej streamovacej službe Apple TV+.



Snímka „Bono: Stories of Surrender“ s dĺžkou 86 minút dokumentuje rovnomennú one-man show 65-ročného speváka, vychádzajúca z jeho knihy pamätí „Surrender: 40 Songs, One Story“, vydanej v novembri 2022, a sprievodného turné. Bono počas predstavení citoval a komentoval úryvky zo svojej knihy, pričom spieval upravené piesne U2.



Film „poodhaľuje pozoruhodný život, rodinu, priateľov a vieru, ktoré boli pre neho výzvou a oporou, a približuje osobné príbehy o jeho ceste ako syna, otca, manžela, aktivistu a rockovej hviezdy“, uvádza sa v anotácii.



Bono pokračoval od apríla do mája 2023 v turné v newyorskej koncertnej sále Beacon Theatre jednástimi rezidenčnými vystúpeniami, ktoré priniesli zisk 6,8 milióna dolárov. Predstavenia sa nakrúcali pre nový dokumentárny film. Od konca mája bude k dispozícii aj limitovaná edícia vinylového EP s tromi skladbami z filmu, ktoré si priaznivci môžu objednať iba prostredníctvom webovej stránky U2.



Bono sa počas pobytu v Cannes vyjadril aj k zatiaľ nepomenovanému pripravovanému albumu skupiny. Pre magazín Rolling Stone potvrdil, že kapela nahráva materiál, „ktorý mu znie ako budúcnosť“.



Gitarista The Edge vlani v novembri uviedol, že nový album skupiny nebude „priamočiarou rockovou záležitosťou“. V januári dodal, že nová hudba U2 príde „veľmi skoro“.