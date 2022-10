Bookerovu cenu za román dostal srílanský spisovateľ Šehan Karunatilaka

Londýn 18. októbra (TASR) - Prestížnu britskú literárnu Bookerovu cenu za román získal v pondelok srílanský spisovateľ Šehan Karunatilaka za dielo "The Seven Moons of Maali Almeida" (Sedem mesiacov Maaliho Almeidu), o žurnalistovi zavraždenom počas občianskej vojny na Srí Lanke. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Karunatilaka (47) je druhým Srílančanom, ktorý získal túto cenu. Prvým bol Michael Ondaatje v roku 1992 a dostal ju za román Anglický pacient, ktorý bol aj sfilmovaný.



Okrem odmeny 50.000 libier (57.700 eur) čaká držiteľa tohtoročnej Bookerovej ceny aj veľká zmena v kariére - zlepšenie predaja jeho diel a pozornosť verejnosti.



Dej románu sa odohráva počas nepokojov v srílanskom najväčšom meste Kolombo zničenom občianskou vojnou, koncom 80. rokov 20. storočia.



Vojnového fotografa a hazardného hráča Maaliho Almeidu zabijú, ale on sa prebudí a v posmrtnom živote sa snaží zistiť, kto ho má na svedomí. Má na to sedem mesiacov. Zároveň odhaľuje brutalitu konfliktu.



Porotcovia Bookerovej ceny označili dielo za "preteky s časom, plné duchov, vtipu a hlbokej ľudskosti".



Slávnostná udalosť v Londýne sa konala za osobnej účasti pozvaných prvýkrát od roku 2019. Vysielala ju televízia a uznávané ocenenie v priamom prenose odovzdávala britská kráľovná manželka Kamila.