Booneová: EÚ sa chystá na malú revolúciu v oblasti rozširovania

Paríž 2. júna (TASR) - Európska únia sa prostredníctvom svojho rozšírenia o Ukrajinu a potenciálne ďalších deväť krajín chystá na "malú revolúciu". Uviedla to v piatok francúzska ministerka pre európske záležitosti Laurence Booneová, keď komentovala vyjadrenia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v Bratislave, kde sa rozhodne postavil za rozšírenie 27-člennej EÚ.



"Otázkou pre nás nie je, či by sme sa mali rozšíriť,... ale ako by sme to mali urobiť," povedal v stredu delegátom bezpečnostnej konferencie Globsec Macron, ktorý pritom pred niekoľkými rokmi vetoval rozhovory o členstve Albánska a Severného Macedónska v EÚ.



Booneová v piatok v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Europe 1 vysvetlila, že rozšírenie hraníc EÚ by predstavovalo "veľký šok", ktorý by si vyžiadal zmeny vo fungovaní zoskupenia, akými naposledy prešlo veľkým rozšírením v roku 2004.



Konštatovala, že "na zozname čakateľov na členstvo je desať krajín, a to bude pre Európsku úniu veľký šok. Takže tento šok musíme zvládnuť. Tieto krajiny musia byť pripravené vstúpiť do EÚ. Bude si to vyžadovať veľké reformy a my im musíme pomôcť ich uskutočniť, ale aj my, Európska únia, musíme byť pripravení" ich prijať.



"Znamená to prehodnotiť naše politiky, urobiť zmeny v rozpočtoch, v inštitúciách," povedala Booneová s tým, že to bude "projekt na ďalšie desaťročie".



Cieľom je podľa nej pomôcť krajinám, ktoré požiadali o členstvo, tvárou v tvár hrozbe v podobe Ruska. "Nedajte sa pomýliť: Rusko vedie vojnu proti Ukrajine, ale aj proti nám, Európskej únii. Putinovým cieľom je destabilizovať Úniu," zdôraznila ministerka.



Apelovala: "Držme spolu, odvádzajme lepšiu prácu a pomôžme krajinám, ktoré chcú vstúpiť do EÚ. Pretože, povedzme si jasne, nepomohli sme im dostatočne. Dávame im veľa peňazí a nepomáhame im s nimi hospodáriť".



Rozšírenie EÚ znamená tiež zvážiť, "ako sa zorganizujeme, aby sme mohli napredovať. Je to malá revolúcia," dodala.



Macronovu jasnú podporu rozširovania EÚ, ako aj jeho súhlas so vstupom Ukrajiny do vojenskej aliancie NATO priniesla invázia Ruska do susednej krajiny vo februári minulého roka.



Analytici tvrdia, že prípadné nové rozšírenie budú pravdepodobne sprevádzať veľké zmeny v rozhodovacom procese EÚ, ktorý si v mnohých oblastiach vyžaduje jednomyseľnosť jej členov.



Za kandidátov alebo potenciálnych kandidátov na členstvo v Únii sa považuje celkovo desať krajín vrátane Ukrajiny, ale aj Moldavska, Gruzínska a, čo je najkontroverznejšie, Turecka.



Proti rozšíreniu EÚ ostro protestujú euroskeptické politické strany v Európe. Ich predstaviteľkou je aj francúzska krajne pravicová líderka Marine Le Penová, ktorej popularita v prieskumoch je na historickom maxime a ktorá má ambíciu vyhrať v roku 2027 voľby prezidenta Francúzskej republiky.