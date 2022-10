Booneová: Utekajúci Rusi nedostanú automaticky francúzske víza

Paríž 5. októbra (TASR) - Francúzsko neudelí automaticky víza Rusom utekajúcim zo svojej vlasti v snahe vyhnúť sa mobilizácii, no zváži ich situáciu, rovnako ako aj všetky bezpečnostné riziká. Vyhlásila to v stredu francúzska ministerka pre európske záležitosti Laurence Booneová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Podmienky, na základe ktorých môžu byť udelenú víza, sú obmedzené. Zabezpečíme, aby sem mohli prísť opoziční novinári, ľudia bojujúci proti režimu a študenti. Víza budeme udeľovať s ohľadom na daný prípad, pričom budeme prihliadať na bezpečnostné riziká," uviedla Booneová v rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Info.



Na otázku, či nájdu v Európu útočisko ľudia, ktorí dezertujú z ruskej armády, francúzska ministerka odpovedala, že každý prípad bude posudzovaný individuálne. Konanie pre udeľovanie víz do schengenského priestoru bude podľa Booneovej predĺžené z 15 na 40 dní, aby bolo možné vykonať vyšetrovanie v súvislosti s osobou žiadajúcou o víza alebo politický azyl.



"Chceme zachovať prístup k politickému azylu v Európe pre ľudí, ktorí to naozaj potrebujú, a zároveň sa vyhnúť bezpečnostným rizikám," uviedla Booneová. Zároveň upozornila, že niektoré krajiny, ktoré ležia bližšie k ruským hraniciam, chcú pre ruských občanov utekajúcich z Ruska svoje hranice úplne zatvoriť.