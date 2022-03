Borell: EÚ pracuje na nových sankciách voči približne 100 Rusom

Štrasburg 9. marca (TASR) - Štáty Európskej únie pripravujú nový balík sankcií, ktoré budú namierené voči približne 100 Rusom v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu. Rozhodnutie by mohlo byť prijaté už v stredu. Uviedol to šéf európskej diplomacie Josep Borrell. TASR o tom informovala na základe správy agentúry Reuters.



"Členské štáty (EÚ) pracujú na balíku sankcií. Ide o zhruba 100 ľudí na rôznych úrovniach vlády," vyhlásil v Európskom parlamente v Štrasburgu vysoký predstaviteľ EÚ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Podľa vlastných slov Borrell dúfa, že rozhodnutie "padne do konca dnešného zasadnutia". Neuviedol však žiadne ďalšie podrobnosti.



Európska únia, Spojené štáty a ďalšie krajiny po celom svete zaviedli proti Rusku sankcie v snahe vyvinúť tlak na Moskvu a dosiahnuť tak zastavenie ruských útokov na Ukrajine. Naopak Čína odmietla odsúdiť vojenskú inváziu a obvinila Západ z toho, že sankcie "neprinášajú" mier a bezpečnosť.