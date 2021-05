Borell: Ministri EÚ rokujú o odvetvových sankciách voči Bielorusku

Brusel/Lisabon 27. mája (TASR) - Ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ budú vo štvrtok v Lisabone diskutovať aj o uvalení sankcií na konkrétne odvetvia bieloruskej ekonomiky v reakcii na nedeľňajší odklon lietadla spoločnosti Ryanair, ktoré bolo bieloruskou stranou nútené pristáť v Minsku, pričom bol zadržaný kritik vlády a novinár Raman Pratasevič a jeho priateľka.



Podľa agentúry Reuters to uviedol šéf diplomacie EÚ Josep Borrell pred neformálnymi ministerskými rokovaniami vo formáte Gymnich, ktoré zvolalo portugalské predsedníctvo v Rade EÚ. Hlavnými témami rokovaní sú vzťahy medzi EÚ a Afrikou, nevyriešené konflikty v krajinách Východného partnerstva a indopacifickej oblasti.



Incident, ktorý zapríčinila bieloruská strana však poznačí aj tento formát rokovaní. "Únos lietadla a zadržanie dvoch cestujúcich sú úplne neprijateľné a začneme diskutovať o implementácii ekonomických a odvetvových sankcií," povedal Borrell. Príprava sankcií proti bieloruským predstaviteľom je v pokročilom štádiu, ďalšie podrobnosti však neuviedol.



Otázkou dodatočných sankcií voči Bielorusku sa začiatkom týždňa zaoberali aj premiéri a prezidenti na mimoriadnom summite EÚ v Bruseli. Európski lídri dôrazne odsúdili odklon lietadla spoločnosti Ryanair do Minska a zadržanie Prataseviča a jeho partnerky, vyzvali na ich okamžité prepustenie a vyšetrenie incidentu. Zhodli sa tiež na potrebe nových sankcií voči Bielorusku, a to aj v hospodárskej oblasti, ako aj na zákaze využívania vzdušného priestoru EÚ pre bieloruské letecké spoločnosti a ich prístupu na letiská členských krajín Únie.