Borell nalieha na Izrael: Dovoľte ďalšie fungovanie UNRWA v Palestíne

Brusel 12. októbra (TASR) - Vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell v sobotu vyzval Izrael, aby zabezpečil ďalšie fungovanie Úradu OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA). Varoval pred prijatím zákona, ktorý by obmedzil jeho činnosť. Izrael UNRWA obviňuje so spolupráce s islamistickým hnutím Hamas. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.



"EÚ vyjadruje vážne znepokojenie nad návrhom zákona o UNRWA, o ktorom v súčasnosti rokuje izraelský parlament," uviedol Borrell vo vyhlásení. V utorok pred prijatím zákona varoval aj generálny tajomník OSN António Guterres.



"EÚ podporuje výzvu generálneho tajomníka OSN v tejto veci a zdieľa obavy, že tento návrh zákona by mal katastrofálne dôsledky a zabránil by agentúre OSN pokračovať v poskytovaní služieb a ochrany palestínskym utečencom," uviedol šéf európskej diplomacie. "EÚ vyzýva izraelské orgány, aby zabezpečili, že UNRWA bude môcť pokračovať vo vykonávaní svojej práce v súlade s jej mandátom, ktorý prijalo Valné zhromaždenie OSN," uvádza Borrell.



Izraelský parlament už v júli predbežne schválil návrh zákona, podľa ktorého je UNRWA teroristickou organizáciou a ktorý navrhuje prerušenie vzťahov s týmto úradom. Izraelskí predstavitelia zároveň obvinili UNRWA zo spolupráce s Hamasom, s ktorým izraelské sily vedú vojnu v Pásme Gazy.



Izrael taktiež tvrdí, že niekoľko pracovníkov UNRWA sa podieľalo na útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra minulého roka, pri ktorom zahynulo 1200 ľudí. Minulý mesiac zároveň vyšlo najavo, že bývalý zamestnanec UNRWA bol veliteľom Hamasu v Libanone. Predstavitelia úradu v reakcii uviedli, že o tom nevedeli.



"UNRWA poskytuje základné služby miliónom ľudí v Gaze, na Západnom brehu Jordánu vrátane východného Jeruzalema, ako aj celom regióne vrátane Libanonu, Sýrie a Jordánska a je pilierom regionálnej stability," upozorňuje Borrell.