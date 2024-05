Borell: Španielsko, Írsko a Slovinsko plánujú uznať palestínsky štát

Madrid 10. mája (TASR) - Španielsko, Írsko a Slovinsko plánujú 21. mája symbolicky uznať palestínsky štát, vyhlásil v piatok šéf európskej diplomacie Josep Borrell. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



Tento dátum Borrell potvrdil v rozhovore pre španielsky verejnoprávny rozhlas. Dodal, že ho tom informoval aj španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares.



Slovinská vláda vo štvrtok oznámila, že prijala dekrét o uznaní palestínskeho štátu a bude predložený na schválenie do do parlamentu do polovice júna. Potom budú pravdepodobne nasledovať ďalšie krajiny, pretože sa tak rozhodlo aj Belgicko, uviedol Borrell.



Vojna Izraela v Pásme Gazy, ktorá sa začala po útokoch zo 7. októbra, oživila výzvy na vlastný štát Palestínčanov a čoraz viac krajín EÚ vyjadruje želanie, aby sa tak stalo.



„Je to samozrejme politický symbolický akt. Skôr ako uznanie skutočného štátu je to uznanie túžby, aby tento štát existoval,“ povedal Borrell.



Šéf španielskej diplomacie Albares, ktorý je v súčasnosti vo Washingtone, na otázky novinárov nepotvrdil dátum 21. mája. Neuviedol ani, kedy bude táto téma predložená španielskemu kabinetu.



V marci vydali Španielsko, Írsko, Malta a Slovinsko spoločné vyhlásenie, že sú pripravené uznať Palestínu, keď "nastanú vhodné okolnosti", ak by to mohlo pomôcť vyriešiť konflikt.



Francúzsko ani Nemecko túto myšlienku nepodporujú. Západné mocnosti dlhodobo tvrdia, že k takémuto uznaniu by malo dôjsť len ako súčasť vyjednaného mieru s Izraelom.



Doteraz podľa údajov poskytnutých Palestínskou samosprávou so sídlom na Západnom brehu Jordánu uznalo palestínsky štát 137 zo 193 členských štátov OSN. Od roku 2012 má štatút nečlenského pozorovateľa v rámci Valného zhromaždenia OSN.