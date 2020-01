Borell: Účastnícke strany dohody s Iránom sa zídu vo februári

Brusel 24. januára (TASR) - Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borell informoval v piatok o plánovanom zasadnutí zostávajúcich účastníckych strán dohody o iránskom jadrovom programe. Stretnutie by sa malo konať vo februári vo Viedni, píše agentúra AFP.



Borell to povedal v čase, keď Británia, Francúzsko a Nemecko spustili mechanizmus na riešenie sporov zahrnutý v jadrovej dohode s Iránom z roku 2015.



Podľa AFP vďaka tomu získajú európski členovia viac času na snahy nájsť spôsob, ako presvedčiť Irán, aby sa vrátil k plneniu podmienok Spoločného komplexného akčného plánu (JCPoA), ako sa oficiálne jadrová dohoda nazýva. K postupnému upúšťaniu záväzkov došlo po tom, ako USA od dohody jednostranne odstúpili a uvalili na Irán niekoľko sérií sankcií.



Borell, ktorý má ako šéf diplomacie EÚ za úlohu zvolať zasadnutia v rámci mechanizmu na riešenie sporov iniciovaného minulý týždeň, uviedol, že záležitosť konzultoval s krajinami, ktoré sú stále účastníkmi dohody - medzi tie patria aj Čína a Rusko.



Všetky ostávajúce strany sú podľa neho odhodlané dohodu zachovať, zhodujú sa však v tom, že potrebného je viac času, a preto sa časový ráme posúva.



"Všetci súhlasili s tým, že budú viesť diskusie na úrovni expertov zamerané na obavy týkajúce sa uplatňovanie jadrovej dohody," uviedol Borell. Hovoriť sa bude aj o "širšom vplyve stiahnutia Spojených štátov z JCPoA a opätovného uvalenia sankcií".



Takzvaná spoločná komisia, ktorá dohliada na dohodu a je zložená zo zástupcov všetkých zúčastnených krajín, by sa podľa jeho slov mala stretnúť vo februári, pričom presný termín neurčil.



Historická jadrová dohoda z roku 2015 zaručovala Iránu uvoľnenie ekonomických sankcií výmenou za obmedzenie jeho jadrového programu. Dvanásť mesiacov po tom, ako sa USA stiahli z dohody, začal Irán porušovať svoje záväzky plynúce z tohto dokumentu, pretože dúfal, že získa ústupky a úľavy od krajín stále uznávajúcich túto dohodu.



Teherán v máji 2019 začal postupne odstupovať od svojich záväzkov súvisiacich so zmluvou. K poslednému, v poradí už piatemu, oslabeniu záväzkov JCPoA došlo 5. januára 2020.



Irán dohodu uzavrel so Spojenými štátmi, Ruskom, Čínou, Francúzskom, Britániou, Nemeckom a EÚ.