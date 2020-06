Johnson: Britské úrady budú vyšetrovať všetky aspekty nerovnosti

Londýn 15. júna (TASR) – Britský premiér Boris Johnson oznámil, že v súvislosti s prebiehajúcimi protestmi proti rasovej diskriminácii vytvorí komisiu zameranú na "všetky aspekty nerovnosti". Píše o tom agentúra AFP.



"Je načase, aby všetky aspekty nerovnosti - v zamestnanosti, zdravotných záznamoch, akademických kruhoch i vo všetkých ostatných oblastiach života - začal skúmať nejaký medzivládny výbor," povedal Johnson pre pondelkové vydanie denníka Daily Telegraph.



Johnson taktiež spomenul strhnutie sochy obchodníka s otrokmi Edwarda Colstona v Bristole a nasprejovanie grafitov na sochu Winstona Churchilla v Londýne.



"Musíme sa zaoberať súčasnosťou a nesnažiť sa prepísať minulosť - to znamená, že sa nemôžeme nechať vtiahnuť do nekončiacej diskusie o tom, ktorá historická postava je dostatočne spravodlivá či politicky korektná, aby mohla zostať na očiach verejnosti."



Premiér navrhol, že namiesto strhávania už postavených pamätníkov by sa mali začať stavať sochy ľuďom, ktorí by podľa názoru súčasnej generácie boli toho hodní.