Boris Johnson dostal tretiu dávku proticovidovej vakcíny

Londýn 2. decembra (TASR) - Britského premiéra Borisa Johnsona zaočkovali vo štvrtok v londýnskej Nemocnici sv. Tomáša treťou, posilňujúcou dávkou proticovidovej vakcíny. Johnson pri tejto príležitosti vyzval ľudí, aby nasledovali jeho príklad, dali sa preočkovať a Británii pomohli odvrátiť hrozbu, ktorú predstavuje nový koronavírusový variant omikron, informuje televízia Sky News.



Britský premiér prišiel na preočkovanie v rúšku a krátko sa rozprával so zdravotníkmi a čakajúcimi ľuďmi. Pýtal sa ich, či sa prišli taktiež zaočkovať posilňujúcou dávkou a ďakoval im za to, že sa takto rozhodli, uviedla agentúra Reuters.



"Fantastické. Ďakujem vám veľmi pekne," povedal Johnson zdravotnej sestre, ktorá mu pichla vakcínu a následne mu dala odznak s nápisom "Posilnil som si imunitu", ktorý si pripol.



Johnson dodal, že v Británii už podali 18,6 milióna posilňovacích dávok vakcíny. Krajina si tak podľa neho buduje čoraz väčšiu ochranu proti vírusu, bez ohľadu na to "čoho by mohol a nemusel byť schopný omikron".



Johnson bol vlani v apríli hospitalizovaný s ochorením COVID-19 práve v Nemocnici sv. Tomáša. Ochorenie prekonal, pričom tento rok v marci a v júni ho zaočkovali dvoma dávkami vakcíny od spoločnosti AstraZeneca. Akú očkovaciu látku mu podali vo štvrtok, britské médiá neuviedli.