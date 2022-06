Boris Johnson: Fantastické! Fínsko a Švédsko posilnia bezpečnosť NATO

Madrid 28. júna (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v utorok privítal rozhodnutie Turecka upustiť od svojich výhrad voči vstupu Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Fantastické správy na začiatok summitu NATO. Vstup Fínska a Švédska urobí našu skvelú alianciu silnejšou a bezpečnejšou," napísal Johnson v príspevku na sociálnej sieti Twitter.



Fínsky prezident Sauli Niinistö v utorok oznámil, že Turecko podporí vstup Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie. Ankara sa rozhodla upustiť od svojich výhrad po podpise memoranda s Helsinkami a Štokholmom o vzájomnej spolupráci proti bezpečnostným hrozbám. Túto informáciu potvrdila aj kancelária tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.



Fínsko a Švédsko v máji oficiálne požiadali o vstup do Severoatlantickej aliancie, čím sa po desaťročiach odchýlili od politiky neutrality. Stalo sa tak z dôvodu ich obáv, ktoré vyvolala ruská invázia na Ukrajinu.