Boris Johnson neohlásene pricestoval do Kyjeva

Kyjev/Londýn 17. júna (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v piatok neohlásene pricestoval do Kyjeva a stretol sa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Informovali o tom agentúra Reuters a spravodajská stanica Sky News. Zelenskyj krátko po tom na sociálnej sieti Telegram zverejnil video zo spoločného stretnutia.



"Pán prezident, Volodymyr, je dobré byť opäť v Kyjeve," napísal Johnson na sociálnej sieti Twitter.



Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta uviedol, že obaja lídri spolu diskutovali o dodávkach ťažkých zbraní a systémov protivzdušnej obrany.



Televízia Sky News spresnila, že predseda britskej vlády mal v piatok pôvodne vystúpiť na konferencii v meste Doncaster. Organizátori summitu boli podľa stanice "zmätení", keď sa premiér na plánované podujatie nedostavil. Bolo im len povedané, že jeho absencia má "dobrý dôvod" súvisiaci s dôležitými pracovnými povinnosťami.



Johnsonova cesta do Kyjeva nebola vopred ohlásená z bezpečnostných dôvodov.



Ide o druhú návštevu britského premiéra na Ukrajine od začiatku ruskej invázie. Johnson sa v apríli stal prvým lídrom z krajín skupiny G7, ktorý pricestoval do Kyjeva.