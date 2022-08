Boris Johnson odsúdil ruský kultúrny vandalizmus na Ukrajine

Londýn 27. augusta (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v piatok odsúdil "kultúrny vandalizmus", ktorý Rusko pácha na Ukrajine. Prisľúbil tiež, že Británia poskytne finančné prostriedky na prijatie opatrení na ochranu kultúry a zároveň bude naďalej pokračovať v podporovaní Ukrajiny humanitárnou i vojenskou pomocou. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Ruské jednotky sa podľa Johnsona snažia vymazať ukrajinskú kultúru na tých územiach, ktoré sú pod ich kontrolou. Uviedol to vo videopríhovore počas Medzinárodného kultúrneho summitu v Edinburghu.



"V priebehu dejín sme videli, čo sa stane, keď sa agresori snažia potlačiť a odstrániť kultúru. Videli sme to v prípade nacistov počas druhej svetovej vojny, Červených Kmérov v Kambodži či Talibanu v Afganistane. A dnes je svet opäť svedkom neospravedlniteľného aktu kultúrneho vandalizmu, no tentokrát na Ukrajine," vyhlásil Johnson.



Britský premiér tiež obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina zo "systematického vymazávania všetkých stôp stáročnej ukrajinskej kultúry" v Ruskom okupovaných oblastiach.



Experti OSN v júni potvrdili, že od začiatku ruskej invázie bolo na Ukrajine úplne alebo čiastočne zničených 152 kultúrnych a historických pamiatok. Patria medzi ne múzeá a pamätníky, kostoly a iné náboženské stavby, knižnice a iné výnimočné budovy.