Boris Johnson popiera, že o lockdownových večierkoch úmyselne klamal

Washington 22. marca (TASR) - Bývalý britský premiér Boris Johnson vypovedal v stredu pred členmi parlamentného výboru vyšetrujúceho porušovanie protipandemických opatrení na vládnych večierkoch počas lockdownu. Expremiér trval na tom, že parlamentu o večierkoch nikdy neklamal a nepravdivé informácie podal neúmyselne, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Ak výbor rozhodne, že Johnson v prípade takzvanej Partygate v parlamente úmyselne klamal, môže prísť aj o kreslo v Dolnej snemovni, čo by mu pravdepodobne zmarilo nádej na návrat do najvyššej politickej funkcie v štáte.



Johnson pred výborom zložil prísahu na Bibliu a "s rukou na srdci" vyhlásil, že parlamentu neklamal. "Ak si ktokoľvek myslí, že som počas lockdownu chodil po večierkoch, tak sa zásadne mýli," vyhlásil expremiér.



Následne kritizoval výbor zložený zo štyroch poslancov jeho Konzervatívnej strany a troch opozičných zákonodarcov, ktorý je podľa neho zároveň vyšetrovateľom, prokurátorom, sudcom aj porotou.



Po tom, čo sa v decembri 2021 objavili prvé správy o večierkoch v jeho úrade počas lockdownu, Johnson uisťoval parlament, že on aj jeho spolupracovníci celý čas dodržiavali opatrenia. Keď sa neskôr preukázal opak, Johnson to uznal, avšak s tým, že o tom predtým nevedel.



"Ospravedlňujem sa, že som neúmyselne zavádzal snemovňu. Ale bolo by absolútne nesprávne tvrdiť, že som to robil zámerne," nástojil počas vypočúvania.



Podľa nedávnej správy výboru existujú dôkazy, že Johnsonovi muselo byť zrejmé, že na jeho úrade sa počas lockdownu v rokoch 2020 a 2021 porušovali opatrenia.



Johnsonovi však podľa vlastných slov nikdy nenapadlo, že na podujatiach, na ktorých sa konzumovali zákusky, pili alkoholické nápoje či rozdávali darčeky od tajného Santu Clausa, mohol byť porušený zákaz usporadúvania spoločenských akcií, ktorý platil v celej krajine.



Údajne bol "úprimne presvedčený", že päť podujatí, na ktorých sa sám zúčastnil, vrátane jeho narodeninovej oslavy, ktorú mu spolupracovníci pripravili, boli "pracovné stretnutia v súlade so zákonom" a ich úlohou bolo pozdvihnúť morálku prepracovaných zamestnancov bojujúcich s pandémiou. Na jeho narodeninovej oslave sa vraj dokonca ani nespievalo "Happy Birthday".



Johnson údajne dôveroval svojim poradcom, ktorí ho ubezpečili, že vládne nariadenie týmito podujatiami nebolo porušené. Jeho poprední spolupracovníci však popreli, že by mu takéto niečo povedali.



Polícia nakoniec v prípadoch večierkov uložila 126 pokút, jednu dostal aj Johnson. Tvrdil vtedy, že zo zistení polície o porušovaní pravidiel v úrade je "skutočne šokovaný". Tento škandál napokon vlani v lete urýchlil jeho pád z postu premiéra.