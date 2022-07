Boris Johnson sa lúčil v parlamente: Hasta la vista, baby

Londýn 20. júla (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v stredu absolvoval svoju poslednú hodinu otázok a odpovedí v parlamente. Rozlúčil sa slovami: "Hasta la vista, baby." Jeho spolustraníci ho odprevadili potleskom postojačky. Informuje o tom TASR podľa správ agentúry Reuters a televízie Sky News.



Johnsonova predchodkyňa a v súčasnosti poslankyňa Theresa Mayová najprv ostala počas potlesku sedieť. "Napokon vstala s nahnevaným výrazom v tvári a veľmi zreteľne odmietla pridať sa k aplauzu," uviedla Sky News.



Johnson vo svojom prejave zdôraznil, že jeho kabinet previedol krajinu pandémiou a "pomáha zachraňovať inú krajinu od barbarstva".



Svojmu nástupcovi dal niekoľko rád. "Po prvé, ostaňte s Američanmi, stojte pri Ukrajincoch a zasadzujte sa všade za slobodu a demokraciu," povedal Johnson. Odporučil aj zníženie daní a dereguláciu podnikateľského prostredia.



V stredu popoludní sa začalo posledné kolo hlasovania medzi konzervatívnymi poslancami parlamentu, z ktorého vyjdú fináloví dvaja kandidáti na post šéfa strany. O ňom bude rozhodovať členská základňa. Do stredajšieho kola postúpil v utorok s najvyšším počtom hlasov bývalý minister financií Rishi Sunak, ktorého podporilo 118 zákonodarcov Konzervatívnej strany. Štátna tajomníčka na ministerstve medzinárodného obchodu Penny Mordauntová v utorkovom kole získala 92 hlasov a šéfku britského rezortu diplomacie Liz Trussovú podporili 86 poslanci.



Konzervatívni poslanci začali sériu hlasovaní o novom lídrovi minulý týždeň. O túto funkciu sa oficiálne uchádzalo osem kandidátov. Súčasný predseda strany a zároveň premiér Johnson začiatkom júla oznámil, že z oboch funkcií odstupuje. Jeho nástupca by mal byť známy najneskôr do 5. septembra.