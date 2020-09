Boris Johnson sa po prekonaní COVIDu-19 a schudnutí cíti ako rybička

Londýn 29. septembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v utorok povedal, že sa momentálne cíti byť oveľa fyzicky zdatnejší, než bol predtým, keď sa v apríli nakazil novým druhom koronavírusu. Lepšie sa podľa vlastných slov cíti najmä vďaka tomu, že sa mu podarilo schudnúť. Informovala o tom agentúra Reuters.



Johnsonovi diagnostikovali 26. marca ochorenie COVID-19. Do londýnskej Nemocnice sv. Tomáša ho následne previezli 5. apríla, po zhoršení jeho zdravotného stavu. Strávil tam celkovo sedem nocí, z toho tri na jednotke intenzívnej starostlivosti. Neskôr sa zotavoval v oficiálnom vidieckom sídle britských premiérov Chequers a do práce sa vrátil 27. apríla.



"Som fyzicky zdatnejší než predtým, hoci vás to môže popudiť," odpovedal v utorok Johnson na otázku novinára, ktorého zaujímalo, či sa po chorobe už úplne zotavil.



Uviedol, že sa cíti zdravý ako rybička, na opísanie čoho použil britskú frázu "fit ako mäsiarov pes". A zhrnul, že za svoj lepší fyzický stav v zásade vďačí skutočnosti, že sa mu podarilo schudnúť.



Dodal pritom, že ešte pred ochorením vážil 112 kilogramov, čo označil vzhľadom na svoju výšku (178 centimetrov) za trochu priveľa. Svoju aktuálnu váhu však neprezradil. "Nechcem nikomu radiť, schudnúť je však dobrá vec," dodal.