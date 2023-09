Boris Johnson si na univerzite v Ľvove prevzal čestný doktorát

Londýn 10. septembra (TASR) - Bývalý britský premiér Boris Johnson v piatok pricestoval na Ukrajinu, aby si na Ľvovskej národnej univerzite Ivana Franka (LNUIF) prevzal čestný doktorát. Informovala o tom v sobotu stanica Sky News.



Zvyčajne ide o doktorát alebo menej často o magisterský titul a môže byť udelený osobe, ktorá nemá žiadne predchádzajúce spojenie s udeľujúcou akademickou inštitúciou.



Johnson si na obrade obliekol slávnostný plášť a klobúk, a zúčastnil sa aj na fóre Yalta European Strategy (YES).



Na videozázname zverejnenom na kanáli ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na komunikačnej platforme Telegram bolo vidieť, ako Johnson a bývalý veľvyslanec USA v Rusku Michael McFaul počúvajú prejav ukrajinského lídra.



McFaul spolu so šéfom Zelenského štábu Andrijom Jermakom vedie medzinárodnú pracovnú skupinu pre sankcie voči Moskve.



Zelenskyj vo svojom prejave uviedol, že "pre mnohých vo svete Ukrajina nie je len krajinou v Európe, ktorá sa bráni proti ruskej agresii". Jeho krajina sa podľa neho stala "osobnou morálnou voľbou" a symbolom "normy slobody, v ktorej ľudia z rôznych krajín uznávajú svoje vlastné štandardy".



Johnson bol ešte vo funkcii ministerského predsedu, keď Rusko vo februári 2022 začalo inváziu na Ukrajinu. Ako premiér bol verným zástancom Kyjeva a často navštevoval túto krajinu - pred svojím odstúpením v júli 2022 aj po ňom.



Bývalého lídra konzervatívcov privítal pri príchode primátor Ľvova Andrij Sadovyj ako "veľkého priateľa Ukrajiny" a zverejnil fotografie zo stretnutia s Johnsonom na železničnej stanici.



Johnson v máji zverejnil video, v ktorom sa poďakoval LNUIF za honorárne ocenenie a prisľúbil, že si ho príde do Ľvova osobne prevziať.