Boris Johnson vynechal televíznu debatu o Brexite

Londýn 17. júna (TASR) - Kandidáti uchádzajúci sa o post nového lídra Konzervatívnej strany, ktorý sa zároveň stane budúcim britským premiérom, obvinili hlavného favorita Borisa Johnsona zo snahy vyhnúť sa podrobnému skúmaniu zo strany médií po tom, čo sa Johnson rozhodol nezúčastniť nedeľňajšej televíznej debaty na kanáli Channel 4. Informovala o tom agentúra AP.



"Kde je Boris?" spýtal sa minister zahraničných vecí Jeremy Hunt. Johnson mal spolu s ďalšími piatimi účastníkmi straníckeho súboja v štúdiu zodpovedať otázku, ako presne chce odblokovať pozastavený proces Brexitu a vyviesť Veľkú Britániu z EÚ.



Channel 4 nechal v štúdiu pre Johnsona voľný rečnícky pult. Zúčastnení kandidáti vyhlásili, že ich prednosťou je vlastnosť, ktorá neprítomnému politikovi chýba najviac: dôveryhodnosť.



"Som presvedčený, že som kandidátom, ktorý má najväčšiu dôveru na to, aby nás vyviedol z EÚ do konca októbra," uviedol Dominic Raab, bývalý minister pre Brexit.



Hunt povedal, že Konzervatívna strana si musí vybrať "predsedu vlády, ktorému rodiny v celej krajine zveria svoju budúcnosť do rúk".



Johnson s veľkým náskokom zvíťazil v prvom kole súboja o post nového lídra Konzervatívnej strany. Do druhého kola hlasovania prešlo sedem z desiatich kandidátov: okrem Johnsona aj minister zahraničných vecí Jeremy Hunt, minister životného prostredia Michael Gove, bývalý minister pre brexit Dominic Raab, minister vnútra Sajid Javid, minister zdravotníctva Matt Hancock a minister pre medzinárodnú rozvojovú pomoc Rory Stewart. Hancock však neskôr oznámil, že sa vzdáva kandidatúry.