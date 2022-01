Boris Johnson vypovedal v súvislosti s večierkami počas lockdownu

Policajtka klope na dvere sídla britského premiéra na Downing Street 10 v Londýne 11. januára 2022. Foto: TASR/AP

Londýn 17. januára (TASR) - Britský premiér Boris Johnson sa v súvislosti s účasťou na večierkoch konajúcich sa v čase lockdownu údajne zúčastnil na internom vypočúvaní pred druhou stálou tajomníčkou úradu vlády Sue Grayovou, ktorá v súčasnosti vedie vyšetrovanie možného porušenia pandemických opatrení členmi britskej vlády. Vyplýva to z pondelkovej správy denníka The Daily Telegraph.Premiér Johnson momentálne čelí tlaku časti členov svojej Konzervatívnej strany, ktorí žiadajú jeho odstúpenie z funkcie po tom, ako minulý týždeň priznal účasť na párty počas lockdownu v roku 2020. Podobné zhromaždenia boli vtedy z dôvodu pandemických opatrení zakázané. Opozícia Johnsonovi vyčíta, že v tejto kauze opakovane verejnosti klame.Johnson sa s Grayovouo údajných párty v premiérskom sídle na Downing Street, píše The Daily Telegraph. Išlo napríklad o záhradnú párty z mája 2020, ktorú však Johnson podľa vlastných slov považoval za pracovnú udalosť. Upozornil na ňu e-mail, v ktorom hlavný tajomník predsedu vlády Martin Reynolds pozýva viac než stovku kolegov na večierok v čase, keď boli zhromaždenia zakázané.Johnson naznačil, že ak vyšetrovacia správa, ktorá má byť zverejnená tento týždeň, odhalí závažné porušenia predpisov, do úvahy pripadá jeho odstúpenie z funkcie ministerského predsedu. Zároveň sa však podľa stanice ORF počíta s tým, že Grayová voči nemu nevznesie nijaké priame obvinenia. Kritici totiž argumentujú tým, že keďže je Johnson jej šéfom, toto vyšetrovanie podľa nich nie je nezávislé.The Daily Telegraph okrem toho v pondelok informoval o ďalšom prípade, keď mal Johnson účasťou na v tom čase zakázaných oslavách porušiť obmedzenia zavedené na zastavenie šírenia covidu. Išlo o rozlúčku s Johnsonovým poradcom pre obranu Stevom Highamom v decembri 2020, na ktorej predniesol i prejav.V snahe upokojiť situáciu Johnson podľa medializovaných správ možno pristúpi aj k obmene svojho vládneho kabinetu. Dotknúť by sa to mohlo napríklad Johnsonovho už spomínaného tajomníka Marina Reynoldsa, píše britská tlačová agentúra PA Media.Ďalším jeho krokom, ako sa udržať na premiérskom poste, má byť podľa denníka The Times i naplnenie populistických požiadaviek vrátane prísnejšieho postupu voči migrantom. Má ísť napríklad o nasadenie armády, ktorá má zabrániť nelegálnym plavbám migrantov cez Lamanšský prieliv.