Borisov: Maďarsko bude naďalej podporovať vstup Bulharska do Schengenu

Sofia 19. decembra (TASR) - Maďarsko bude naďalej podporovať vstup Bulharska do schengenského priestoru; bulharská vládna koalícia sa dohodla na odložení vymáhania tranzitnej dane na ruský plyn. V utorok to uviedol líder bulharskej vládnej strany Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) Bojko Borisov. TASR o tom informuje na základe informácií portálu btvnovinite.bg.



"Dnes ráno som sa opäť rozprával so svojím priateľom a kolegom Viktorom Orbánom. Informoval som ho, že Národné zhromaždenie (bulharský parlament) včera definitívne zrušilo dodatočný poplatok za tranzit plynu. Koncom týždňa bude rozhodnutie zverejnené v Štátnom vestníku," uviedol Borisov na sociálnej sieti Facebook. Dodal, že "všetky otázky ohľadom bilaterálnych vzťahov (Maďarska a Bulharska) sú vyriešené".



Maďarsko minulý týždeň vyhlásilo, že bude vetovať vstup Bulharska do schengenského priestoru, pokiaľ Sofia nezruší tranzitnú daň na ruský plyn. Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó vtedy vyhlásil, že "ak bude Bulharsko dlho ohrozovať bezpečnosť dodávok energie do Maďarska, Budapešť bude jeho vstup do Schengenu vetovať".



Borisov a líder druhej vládnej strany Pokračujeme v zmene (PP) Kiril Petkov spoločne v pondelok informovali, že sa dohodli na odložení vymáhania dane na ruský plyn.



"V súčasnosti odkladáme uplatňovanie (dane). Spolupracujeme pritom s Európskou komisiou a keď nám opäť poskytne komplexný mechanizmus, budeme ju opäť uplatňovať, ak takýto mechanizmus nájdeme," uviedol Petkov.



Daň vo výške 20 levov (okolo desať eur) na megawatthodinu ruského plynu vstúpila v Bulharsku do platnosti 13. októbra, ale doteraz na jeho základe štát nevymáhal žiadne peniaze.