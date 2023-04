Borisov: Rusko zostane na Medzinárodnej vesmírnej stanici do roku 2028

Moskva 12. apríla (TASR) - Rusko plánuje ostať na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) do roku 2028, oznámil v stredu šéf ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Jurij Borisov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Vlani v júli Moskva uviedla, že ISS opustí po roku 2024. Spravila tak po tom, čo sa pre inváziu na Ukrajinu zhoršili jej vzťahy so Západom.



Borisov však v stredu počas stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom uviedol: "Na základe rozhodnutia vlády bola predĺžená prevádzka na Medzinárodnej vesmírnej stanici do roku 2028,". Narážal pritom na ruský segment ISS.



Šéf Roskosmosu zároveň Putinovi povedal, že prišiel čas na diskusiu o vytvorení ruskej orbitálnej stanice. "Čas beží rýchlo a pilotované lety do vesmíru nesmieme za žiadnych okolností pozastaviť," uviedol Borisov.



Podľa odborníkov môže konštrukcia novej vesmírnej stanice trvať vyše desať rokov a odchod Moskvy z ISS by mal negatívny dopad na ruský program pilotovaných letov do vesmíru.



Výstavba ISS sa začala v roku 1998 v čase rastúcej spolupráce medzi Ruskom a Spojenými štátmi po skončení studenej vojny. Krajiny podieľajúce sa na prevádzke ISS – Spojené štáty, Rusko, Európa, Kanada a Japonsko – sa zatiaľ zaviazali, že budú prevádzkovať orbitálnu stanicu do roku 2024. USA už avizovali, že chcú na programe pracovať do roku 2030.



Vesmír je pritom jednou z mála oblastí spolupráce, ktorá sa zachovala medzi Moskvou a západnými krajinami po vtrhnutí ruskej armády vo februári 2022 na Ukrajinu.