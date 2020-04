Borisovi Johnsonovi sa narodil syn

Londýn 29. apríla (TASR) - Britský premiér Boris Johnson a jeho snúbenica Carrie Symondsová oznámili, že sa im v stredu v londýnskej nemocnici narodil syn. Matka aj dieťa sú v poriadku a v dobrom zdravotnom stave, informovala hovorkyňa páru, ktorú citovala televízia Sky News.



"Premiér a pani Symondsová chcú poďakovať členom fantastického pôrodníckeho tímu NHS (britského štátneho zdravotníctva)," uviedla hovorkyňa 55-ročného Johnsona a jeho 32-ročnej partnerky.



Britský premiér sa len v pondelok vrátil do práce po tom, ako sa vyliečil z ochorenia COVID-19, ktoré vyvoláva nový koronavírus. Nákazu mu diagnostikovali koncom marca; následne ho previezli do nemocnice, kde strávil niekoľko dní aj na jednotke intenzívnej starostlivosti. Počas liečby ho čiastočne zastupoval šéf diplomacie Dominic Raab.



Koronavírusom sa infikovala aj Carrie Symondsová, ktorá však mala iba mierne príznaky ochorenia.



Johnson a jeho partnerka koncom februára oznámili, že "začiatkom leta" sa im narodí dieťa a že sa koncom minulého roku zasnúbili.



Premiér tiež pôvodne avizoval, že by si chcel po narodení dieťaťa istý čas čerpať otcovskú dovolenku. Nateraz však nie je jasné, či tak skutočne urobí vzhľadom na pokračujúcu krízu spôsobenú šírením koronavírusu v Británii.