Borneová: Macronova aliancia bude hľadať spojencov v parlamente

Paríž 20. júna (TASR) - Francúzska premiérka Élisabeth Borneová avizovala, že vládnuca aliancia prezidenta Emmanuela Macrona sa bude snažiť získať spojencov, aby si zaistila "fungujúcu parlamentnú väčšinu".



Reagovala tak na prognózy výsledkov nedeľňajšieho druhého kola volieb, podľa ktorých prezidentova aliancia stratila väčšinu kresiel v dolnej komore parlamentu.



"Táto situácia predstavuje pre našu krajinu riziko, vzhľadom na výzvy, ktoré musíme zvládnuť," povedala Borneová v povolebnom televíznom vystúpení.



Zároveň však ohlásila, že už "od zajtra" začne pracovať na vytvorení "fungujúcej parlamentnej väčšiny," citovala premiérkine slová agentúra AFP.



Prezidentova centristická aliancia Spolu! (Ensemble!) skončila síce na prvom mieste, v dolnej komore parlamentu však podľa rôznych prognóz obsadí len 200-260 z celkovo 577 kresiel.



Koalícia Nová ekologická a sociálna ľudová únia (NUPES), v ktorej sa ľavicové strany a zelení spojili pod vedením Jeana-Luca Mélenchona, by mohla získať 149-200 kresiel. Výrazné zisky zaznamenalo podľa prognóz krajne pravicové Národné zhromaždenie (RN) Marine Le Penovej, ktorému by mohlo pripadnúť 60-102 kresiel.



V prípade, že prognózy o strate parlamentnej väčšiny potvrdia, čaká Macrona podľa analytikov zrejme náročné obdobie vládnutia, čo by výrazne skomplikovalo jeho plány na zavádzanie reforiem. V takomto prípade sa bude musieť pravdepodobne dohovárať o schvaľovaní jednotlivých zákonov s pravicovými stranami. Mohol by sa tiež pokúsiť získať na svoju stranu časť opozičných alebo nezávislých poslancov.