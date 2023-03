Borneová: Násilie na demonštráciách vo Francúzsku je neprijateľné

Paríž 23. marca (TASR) - Francúzska premiérka Élisabeth Borneová označila násilnosti počas štvrtkových celoštátnych protestov proti dôchodkovej reforme vlády v krajine za "neprijateľné", informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Demonštrovať a vyjadriť svoj nesúhlas je právo," napísala na sociálnej sieti Twitter. "Násilie a deštrukcia, ktoré sme dnes videli, sú však neprijateľné," dodala.



Polícia v Paríži vo štvrtok použila obušky, slzotvorný plyn a omračujúce granáty, aby rozohnala radikálnych účastníkov protestu proti dôchodkovej reforme presadenej vládou prezidenta Emmanuela Macrona, informovala agentúra Reuters.



Francúzsko vo štvrtok zažilo deviaty deň celoštátnych protestov proti zmenám v dôchodkovom systéme. V Paríži anarchisti rozbíjali výklady obchodov, demolovali pouličný mobiliár a vyrabovali reštauráciu siete s rýchlym občerstvením, však polícia musela použiť slzotvorný plyn aj vo viacerých ďalších mestách vrátane Nantes a Bordeaux na západe krajiny. V meste Rennes na severozápade nasadila proti demonštrantom vodné delo.



Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin uviedol, že počas potýčok s demonštrantmi po celej krajine utrpelo vo štvrtok zranenia 123 príslušníkov polície.



Počas protestov, v rámci ktorých vyšlo do ulíc podľa vyjadrení francúzskej vlády takmer 1,1 milióna ľudí, zatkli 80 osôb, dodal Darmanin.



Hnev obyvateľov Francúzska vzrástol po tom, čo tamojší prezident Emmanuel Macron v stredu zopakoval, že dôchodková reforma je nevyhnutná, pričom zmeny v dôchodkovom systéme podľa neho musia "vstúpiť do platnosti do konca roka". Macron tiež vyhlásil, že je pripravený akceptovať aj fakt, že pre dôchodkovú reformu stratí popularitu.