Borrell a Lavrov: Rusko a USA majú záujem o spoluprácu

Moskva 5. februára (TASR) - Rusko a Európska únia majú záujem na zachovaní a rozšírení kanálov pre svoj dialóg a chcú pokračovať v spolupráci napriek rozdielnosti názorov v niektorých oblastiach.



Na tlačovej konferencii po rokovaniach v Moskve to uviedli ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov a vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell, informovali agentúry TASS a AFP.



Lavrov oznámil, že obe strany potvrdili svoj záujem o udržanie a rozširovanie kanálov dialógu, a to aj v otázkach, v ktorých sa líšia ich postoje. Dodal, že takých otázok "je nemálo".



Konštatoval, že obe strany deklarovali pripravenosť "pragmaticky spolupracovať" tam, kde je to v záujme a v prospech oboch strán".



Uviedol tiež, že sa s Borrellom zhodli v tom, že "ďalšie zhoršovanie vzťahov by mohlo mať negatívne a veľmi, veľmi nepredvídateľné následky".



Rusko podľa Lavrova očakáva, že na marcovom summite EÚ sa rozhodne "v prospech konštruktívnej interakcie medzi Bruselom a Moskvou". Lavrov tiež poznamenal, že Moskva a Brusel budú pokračovať v spoločnom úsilí o vyriešenie kritickej situácie okolo iránskej jadrovej dohody a podľa jeho názoru by sa mali dohodnúť aj na zásadách nezasahovania do záležitostí postsovietskych štátov.