Borrell a Lenarčič rokovali v Ankare o kríze v Sýrii a utečencov

Brusel 4. marca (TASR) - Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell a eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič zhodnotili v stredu svoju dvojdňovú návštevu v Ankare, v rámci ktorej s tureckými partnermi prediskutovali situáciu v severozápadnej Sýrii a nový migračný tlak z Turecka do Grécka.



Borrell a Lenarčič využili návštevu v Ankare na rokovania s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom a viceprezidentom Fuatom Oktayom. Borrell sa separátne stretol aj so šéfom tureckej diplomacie Mevlütom Čavušoglom, ministrom obrany Hulusim Akarom a ministrom vnútra Süleymanom Soylom. Komisár Lenarčič rokoval s ministerkou práce Zehrou Zümrüt Selčukovou a najvyššími predstaviteľmi organizácie Červený polmesiac a Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca.



Hlavnou témou rokovaní bola kríza na severovýchode Sýrie a humanitárna katastrofa v Idlibe a jeho okolí. Borrell tlmočil stanovisko EÚ, že je nevyhnutné zastaviť vojenské konfrontácie v tejto oblasti, ktoré spôsobujú rozsiahle humanitárne utrpenie. Takmer milión ľudí už utieklo zo svojich domovov v dôsledku ťažkých bojov na severozápade Sýrie, pričom títo ľudia sú vystavení mrazom a mnohí z nich zostali bez prístreškov. Ozbrojené sily neraz útočia priamo na ciele civilného obyvateľstva a civilnú infraštruktúru, ako sú školy či nemocnice.



"Máme spoločný záujem a tým je ukončiť konflikt v Sýrii. Iba tak dokážeme ukončiť utrpenie civilného obyvateľstva a prispieť k riešeniu najdôležitejších výziev, ktorým Turecko v súčasnosti čelí. Zvýšený tlak na hraniciach EÚ a Turecka a jednostranné akcie nie sú dobrou odpoveďou," uviedol Borrell. Tureckým partnerom naznačil, že EÚ je pripravená zvážiť spoluprácu s Tureckom na spoločnom politickom postupe pre riešenie tejto situácie. Zároveň pripomenul, že EÚ od Turecka očakáva, že splní svoje záväzky zakotvené v dohode z marca 2016, a tureckú stranu vyzval, aby nepodporovala ďalší pohyb utečencov a migrantov smerom k hraniciam EÚ.



Lenarčič v tejto súvislosti zopakoval, že EÚ je najväčším medzinárodným darcom pri riešení krízy spojenej so sýrskymi utečencami. Únia túto svoju povesť potvrdila aj v stredu, keď Lenarčič oznámil, že EÚ poskytne 170 miliónov eur na humanitárnu pomoc. Tá je určená pre najzraniteľnejšie skupiny ľudí v Sýrii. Z uvedenej sumy poputuje 60 miliónov eur na riešenie humanitárnej krízy v severozápadnej Sýrii, kde podľa jeho slov "už príliš dlho dochádza k očividnému porušovania medzinárodného humanitárneho práva".



"Útoky na civilistov, deti a pomocných pracovníkov musia skončiť. Civilistom v Idlibe chýbajú základné služby ako prístrešie a kúrenie, jedlo a zdravotná starostlivosť. EÚ chce aj naďalej podporovať najzraniteľnejších Sýrčanov, strany konfliktu však musia zabezpečiť ich neobmedzený a bezpečný prístup k humanitárnej pomoci," zdôraznil komisár.



Lenarčič z Ankary odišiel na návštevu tábora so sýrskymi utečencami v Gaziantepe na juhovýchode Turecka. Stretnúť sa má s kľúčovými humanitárnymi partnermi, ktorí poskytujú cezhraničnú pomoc v Idlibe a jeho okolí.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)