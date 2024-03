Borrell a Macron odsúdili incident v Gaze s potravinou pomocou

Brusel/Paríž/Madrid 1. marca (TASR) - Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell a francúzsky prezident Emmanuel Macron odsúdili v noci na piatok incident, pri ktorom v Pásme Gazy zahynuli desiatky Palestínčanov snažiacich sa dostať k potravinovej pomoci. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.



"Som zdesený správami o ďalšom krviprelievaní medzi civilistami v Gaze, ktorí zúfalo potrebujú humanitárnu pomoc. Tieto úmrtia sú absolútne neakceptovateľné," uviedol Borrell na sociálnej sieti X. Zároveň dodal, že je potrebné zabezpečiť neobmedzený prístup pre humanitárnu pomoc do Gazy.



"Hlboké rozhorčenie nad zábermi z Gazy... Vyjadrujem nedôraznejšie odsúdenie tejto streľby a vyzývam na pravdu, spravodlivosť a rešpektovanie medzinárodného práva," uviedol Macron na sociálnej sieti X



Ministerstvo zdravotníctva v Gaze ovládané militantným hnutím Hamas obvinilo izraelskú armádu zo zastrelenia vyše 100 osôb a zranenia 750 ďalších ľudí.



K incidentu podľa izraelskej armády prišlo, keď sa tisíce Gazanov nahrnuli k humanitárnemu konvoju, čo vyústilo do smrtiaceho chaosu, ktorý si vyžiadal desiaty obetí. Dav údajne ušliapal niekoľko desiatok ľudí a mnohých mali prejsť aj kamióny s humanitárnou pomocou. Izraelská armáda v súčasnosti incident vyšetruje.



Incident vo štvrtok večer odsúdili i Španielsko a Kanada.



"Neprijateľnosť toho, čo sa stalo v Gaze s desiatkami mŕtvych medzi palestínskymi civilistami čakajúcimi na jedlo podčiarkuje nevyhnutnosť prímeria," uviedol na sociálnej sieti X španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares.



Kanadská ministerka zahraničných vecí Melanie Jolyová incident označila za "nočnú moru". "Musíme zaistiť zasielanie humanitárnej pomoci do Gazy a to, že ľudia sú chránení, keď si po tú pomoc idú," uviedla Jolyová.