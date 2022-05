Borrell a Mijatovičová: LGBTI ľudí treba chrániť aj počas vojen

Brusel/Štrasburg 17. mája (TASR) - Európska únia je pevne odhodlaná rešpektovať, chrániť a presadzovať plné a rovnaké ľudské práva a základné slobody lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (LGBTI). Vo vyhlásení pre médiá to v utorok pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii uviedol šéf diplomacie EÚ Josep Borrell, informuje spravodajca TASR.



Borrell pripomenul, že na celom svete žijú viac ako dve miliardy ľudí v krajinách, v ktorých je homosexualita nezákonná, a v 11 právnych jurisdikciách je za konsenzuálne vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia podľa zákona ešte stále trest smrti.



"Za posledných desať rokov sa celosvetovo zaznamenali určité náznaky pokroku. Diskriminácia a vylúčenie z dôvodu sexuálnej orientácie a rodovej identity však pretrvávajú a sme svedkami znepokojujúceho obmedzovania práv LGBTI osôb. Alarmujúca je aj miera násilia páchaného na týchto ľuďoch, a to aj napriek tomu, že sa nedostatočne nahlasuje," konštatoval Borrell.



Počas ozbrojených konfliktov a v núdzových humanitárnych situáciách sú LGBTI osoby vystavené osobitnému riziku. Deje sa tak aj počas neopodstatnenej agresie Ruska voči Ukrajine, keď už boli nahlásené prípady násilia voči ľuďom z tejto skupiny, ako aj prípady transrodových ľudí, ktorým bolo zabránené opustiť krajinu.



"Treba urobiť viac na ich podporu, ochranu a vytvorenie bezpečného priestoru. Sú to najmä mladí ľudia, ktorí na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity čelia odmietaniu zo strany svojich rodín, bezdomovectvu a obťažovaniu online aj offline," uviedol Borrell. Dodal, že EÚ stojí na strane všetkých LGBTI ľudí a bude sa aj naďalej zasadzovať za ľudské práva členov tejto komunity.



V rovnakom duchu sa v utorok vyjadrila aj komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová, keď vyzvala všetky členské štáty tejto organizácie, aby venovali pozornosť situácii LGBTI ľudí, ktorí zostali na Ukrajine alebo utekajú pred vojnou. Upozornila, že v čase vojny a vysídľovania pred vojnou sú LGBTI ľudia ešte zraniteľnejší ako počas mieru.



Konštatovala, že mimovládne organizácie na ochranu práv LGBTI osôb na Ukrajine zriadili vyhradené prístrešky pre vnútorne vysídlených ľudí z tejto komunity, aby im pomohli chrániť sa pred diskrimináciou, predsudkami a násilím na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity. Títo ľudia by podľa nej mali by mať prístup k primeraným zdrojom, vyjadrila preto znepokojenie v súvislosti s nedostatkom liekov, ktoré potrebujú niektorí LGBTI ľudia na Ukrajine, vrátane hormónov pre transrodových ľudí, liekov pre intersexuálov a protiinfekčných antiretrovírusových liekov.