Borrell a Sánchez odsúdili izraelský útok na humanitárnych pracovníkov

Brusel 2. apríla (TASR) - Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell odsúdil v utorok útok Izraela v Pásme Gazy, pri ktorom zahynuli siedmi humanitárni pracovníci, a žiada jeho prešetrenie. Zhrozenie nad úmrtím humanitárnych pracovníkov vyjadril i španielsky premiér Pedro Sánchez. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a denníka The Guardian.



"Odsudzujem tento útok a vyzývam na jeho vyšetrenie. Napriek všetkým výzvam na ochranu civilistov a humanitárnych pracovníkov sme svedkami ďalších nevinných obetí," napísal Borrell na sociálnej sieti X.



Sánchez uviedol, že je "zhrozený" zo smrti siedmich pracovníkov neziskovej organizácie World Central Kitchen (WCK). Zároveň vyjadril sústrasť zakladateľovi WCK šéfkuchárovi Josému Andrésovi a jeho tímu. "Vaša solidarita, altruizmus a záväzok voči tým, ktorí to najviac potrebujú, nás napĺňa hrdosťou. Španielska vláda je s vami," napísal Sánchez na X.



Andrés sa narodil v Španielsku, no v súčasnosti je naturalizovaným občanom Spojených štátov. "Som zronený a smútim s pozostalými a priateľmi a celou našou rodinou WCK. Sú to ľudia, anjeli, po boku ktorých som slúžil na Ukrajine, v Gaze, v Turecku, na Bahamách, v Indonézii," reagoval Andrés. Zdôraznil, že izraelská vláda musí zastaviť takéto bezhlavé zabíjanie.



Útok, avšak bez označenia vinníka, odsúdil aj Peking. "Čína je proti všetkých činom, ktoré ubližujú civilistom, poškodzujú civilné objekty a porušujú medzinárodné právo," uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin.



WCK v utorok potvrdila úmrtie svojich siedmich pracovníkov pri leteckom útoku Izraela a dodala, že išlo o osoby z Austrálie, Poľska, Spojeného kráľovstva, jedného pracovníka s dvojakým občianstvom Kanady a USA a Palestínčana.



Táto nezisková organizácia sa podieľa na doručovaní potravinovej pomoci do palestínskeho Pásma Gazy na lodiach z Cypru a na výstavbe dočasného móla pri pobreží mesta Gaza, kde je možné takýto náklad vyložiť.



Útok už odsúdil aj Biely dom, ktorý taktiež požaduje jeho prešetrenie.