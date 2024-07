Borrell a Várhelyi: Genocída zo Srebrenice je temnou stránkou dejín

Brusel 10, júla (TASR) - Genocída v Srebrenici pred 29 rokmi je jedným z najtemnejších momentov moderných európskych dejín. Uviedli to v stredu v spoločnom vyhlásení vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell a eurokomisár pre rozšírenie a susedstvo Olivér Várhelyi. Informuje o tom spravodajca TASR.



Obaja predstavitelia exekutívy EÚ uviedli, že je ich povinnosťou uctiť si pamiatku viac ako 8300 chlapcov a mužov, ktorí boli v júli 1995 systematicky zavraždení v kopcoch okolo bosnianskeho mesta Srebrenica.



"Vyzývame lídrov, aby odmietli rozdeľujúcu rétoriku a konali na základe pravdy, spravodlivosti, dôvery a dialógu. Liečenie rán z minulosti si vyžaduje uznanie a poučenie o historických faktoch, uctenie si a spomienku na obete, identifikáciu tých, ktorí sú stále nezvestní, a postavenie všetkých páchateľov pred súd. To je kľúčom pre konfrontáciu s koreňmi nenávisti, ktorá viedla ku genocíde," uvádza sa v spoločnom vyhlásení.



Borrell aj Lenarčič v odkaze pre politikov multietnickej Bosny a Hercegoviny uviedli, že treba spoločne stavať mosty k zmiereniu a že v rámci tohto procesu "nie je miesto pre tých, ktorí popierajú genocídu, pokúšajú sa prepísať históriu a oslavujú vojnových zločincov".



V marci 2024 sa Európska rada rozhodla začať prístupové rokovania EÚ s Bosnou a Hercegovinou. Podľa Borrella a Várhelyiho to pre západobalkánsku krajinu znamená kľúčovú príležitosť pokročiť v reformách na posilnenie demokracie, prosperity a bezpečnosti pre svojich obyvateľov a priblížiť sa k členstvu v EÚ.



"Opakujeme náš jednoznačný záväzok voči budúcnosti Bosny a Hercegoviny v EÚ ako jednotnej, zjednotenej a suverénnej krajiny," doplnili predstavitelia EK.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)