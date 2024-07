Borrell: Augustová schôdza ministrov nebude v Budapešti, ale v Bruseli

Brusel 22. júla (TASR) - Šéf európskej diplomacie Josep Borrell v pondelok rozhodol, že augustové neformálne stretnutie na úrovni ministrov zahraničných vecí a obrany v rámci Rady EÚ sa bude konať v Bruseli, a nie v Budapešti. Odôvodnil to postojom Maďarska k vojne na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúr DPA a Reuters.



Maďarsko od začiatku júla na rotačnom princípe na pol roka predsedá Rade EÚ. Tamojší premiér Viktor Orbán začiatkom júla v krátkom slede navštívil Ukrajinu, Rusko, Čínu a Spojené štáty, pričom tieto zahraničné cesty označil za "mierové misie".



Lídri EÚ odsúdili Orbánove cesty s tým, že nekonal v mene európskej dvadsaťsedmičky, ale len za Maďarsko. Niekoľko členských štátov zároveň avizovalo bojkot neformálnych stretnutí rady, ktoré hostí Maďarsko.



Borrell povedal, že svoje rozhodnutie presunúť augustovú ministerskú schôdzu do Bruselu urobil po tom, čo sa väčšina ministrov vyslovila kriticky na adresu Maďarska. Týmto spôsobom chce podľa svojich slov vyvodiť "symbolické" dôsledky voči Budapešti.



Vyjadril sa k tiež k Orbánovej ceste do Moskvy. Podľa Borrella maďarský premiér nezískal mandát od Európskej rady, aby mohol zastupovať Európsku úniu. Ako nielen maďarského premiéra, ale aj zástupcu predsedníctva Európskej únie ho tituloval po stretnutí ruský prezident Vladimir Putin. Orbán vyslovene nepovedal, že na návšteve v Rusku zastupuje EÚ, avšak Putinove slová ani nekorigoval.



Orbán je podľa stanice BBC jediným premiérom spomedzi ostatných hláv štátov a vlád krajín EÚ, ktorý aj po ruskej invázii na Ukrajinu na jar 2022 udržiava úzke vzťahy s Kremľom. Jeho minister zahraničných vecí Péter Szijjártó Rusko za posledné dva roky niekoľkokrát navštívil.