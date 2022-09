Borrell bude so šéfmi diplomacií EÚ rokovať o protiruských sankciách

New York 22. septembra (TASR) - Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell v stredu uviedol, že zvoláva mimoriadne striehnutie ministrov zahraničných vecí EÚ, pričom začne navrhovať zavedenie nových sankcií proti Rusku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Nové sankcie majú byť podľa šéfa diplomacie EÚ odpoveďou na nedávne "neakceptovateľné" vyhrážky Ruska, že použije na Ukrajine jadrové zbrane, ako aj na nadchádzajúce referendá o pripojení k Rusku v ukrajinských oblastiach kontrolovaných ruskou armádou.



Na tlačovej konferencii, ktorá sa konala na okraj zasadnutia Valného zhromaždenia OSN, Borrell tiež uviedol že očakáva, že bude s ministrami na stretnutí diskutovať aj o tom, ako bude pokračovať poskytovanie vojenskej pomoci Ukrajine a vyvíjanie tlaku na Rusko.



Podľa Borrella predstavujú vyhrážky ruského prezidenta Vladimira Putina, že použije na Ukrajine jadrové zbrane, nebezpečenstvo pre svet. Putin sa tak snaží zastrašiť Ukrajinu a jej podporovateľov, no "zlyhal a zlyhá znovu", uviedol Borrell.



Šéf zahraničnej politiky EÚ zároveň zdôraznil, že EÚ sa nebude priamo zúčastňovať vo vojne na Ukrajine, ktorá trvá už sedem mesiacov, no bude pokračovať v tom, čo robila doteraz - poskytovať vojenskú pomoc a uvaľovať ekonomické a individuálne sankcie.



Putin v stredu ráno vyhlásil čiastočnú mobilizáciu pred uskutočnením referend v Moskvou ovládaných oblastiach na východe a juhu Ukrajiny o pripojení k Rusku. Šéf Kremľa taktiež avizoval, že Rusko — ktoré je jadrovou veľmocou — je na ochranu svojho územia odhodlané použiť "všetky dostupné prostriedky".