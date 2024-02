Borrell cestuje na svoju štvrtú návštevu Ukrajiny od vypuknutia vojny

Varšava 5. februára (TASR) - Šéf zahraničnej politiky Európskej únie Josep Borrell v pondelok oznámil, že cestuje na Ukrajinu. V rozhovore s novinármi vo Varšave Borrell zopakoval výzvy na poskytnutie ďalšej pomoci tejto vojnou zničenej krajine, keď vyhlásil, že EÚ musí Ukrajinu podporovať "všetkými prostriedkami".



Informovala o tom agentúra AFP. Doplnila, že Borrellova návšteva v Kyjeve sa uskutoční krátko po tom, ako sa lídri EÚ minulý štvrtok na svojom mimoriadnom summite v Bruseli dohodli, že Ukrajine počas štyroch rokov poskytnú pomoc vo výške 50 miliárd eur. Ide o krok, ktorý označili za silný odkaz Rusku po tom, čo prekonali odpor maďarského premiéra Viktora Orbána.



Borrell vo Varšave uviedol, že nový tlak na vyzbrojenie Ukrajiny je potrebný na to, aby "porazila inváziu" ruskej armády. Vyzval preto 27-člennú EÚ, aby Ukrajine poskytla "čokoľvek, čo bude potrebné".



"Nie je to len otázka času. Je to otázka množstva a kvality našich dodávok. A určite musíme urobiť viac a rýchlejšie, pretože Ukrajina musí zvíťaziť," zdôraznil Borrell.



Táto návšteva Ukrajiny bude pre Borrella v poradí štvrtou od začiatku invázie ruskej armády vo februári 2022.