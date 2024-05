Borrell: Clá USA na čínske elektromobily stavajú EÚ do ťažkej pozície

Brusel 23. mája (TASR) - Plány USA, na prudké zvýšenie ciel na dovoz čínskych elektrických vozidiel (EV), "stavajú Európsku úniu (EÚ) do ťažkej pozície, pretože to pravdepodobne odkloní čínsky vývoz na európsky trh". Uviedol to vo štvrtok vo svojom blogovom príspevku vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena minulý týždeň oznámila, že zvyšuje clá na dovoz z Číny v hodnote 18 miliárd USD (16,58 miliardy eur). Zameria sa pritom na strategické sektory, ako sú elektrické vozidlá, batérie, oceľ či kritické nerasty. Tento týždeň spresnila, že clá na čínske elektromobily sa zvýšia už od 1. augusta a to na 100 % z doterajších 25 %.



Borrell varoval, že EÚ bude musieť prijať vlastné opatrenia na ochranu svojho priemyslu vrátane antidampingových postupov, ak Čína nevyrieši svoju nadmernú výrobnú kapacitu.



Dodal, že EÚ a USA by mali koordinovať svoje prístupy a užšie spolupracovať v oblasti obchodu. Poznamenal pritom, že niektoré americké politiky, ako napríklad zákon o znižovaní inflácie (Inflation Reduction Act, IRA), "vytvárajú problémy európskym spoločnostiam a vystavujú nás riziku pretekov o dotácie".



Cieľom IRA z roku 2022 je totiž obmedziť infláciu nasmerovaním federálnych výdavkov do podpory domácich zelených technológií. USA sa tak snažia dotáciami a úľavami urýchliť investície do domácich výrobných kapacít vrátane podpory domácej výroby elektromobilov, batérií či solárnych článkov.



(1 EUR = 1,0854 USD)