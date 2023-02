Borrell: Desiaty balík sankcií proti Rusku bude schválený

Brusel 20. februára (TASR) - Členské krajiny Európskej únie zrejme schvália desiaty balík sankcií proti Rusku už v najbližších hodinách. Vyhlásil to v pondelok pred novinármi šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell, informuje TASR podľa správy britského denníka The Guardian.



"Schválený bude v najbližších hodinách. Určite to bude pred 24. (februárom)," povedal Borrell v súvislosti s nadchádzajúcim výročím začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.



Desiaty sankčný balík by mal zastaviť obchodné toky v objeme 11 miliárd eur. Európska komisia si od neho sľubuje, že Rusku sťaží financovanie vojny na Ukrajine aj výrobu zbraní. Zameraný je na štyri ruské banky, dovoz niektorých tovarov z Ruska vrátane gumy a vývoz do Ruska, ktorý zahŕňa napríklad ťažké vozidlá.



Postihnúť má aj predstaviteľov Iránskych revolučných gárd, ktoré dodávajú Rusku útočné drony, a má tiež obmedziť predaj údajov z európskych satelitov Číne.



Balík však ešte musia jednomyseľne schváliť členské štáty EÚ.