Borrell dostal odpoveď Iránu súvisiacu s rokovaniami o jadrovej dohode

Brusel 3. septembra (TASR) - Šéf európskej diplomacie Josep Borrell dostal od Iránu odpoveď v súvislosti s rokovaniami o obnovení jadrovej dohody z roku 2015 a rozoslal ju ostatným účastníkom týchto rokovaní. Oznámil to v piatok hovorca Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) Peter Stano. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"V súčasnosti všetci túto odpoveď skúmajú," povedal Stano s tým, že ďalšie kroky budú prediskutované so všetkými účastníkmi rozhovorov a so Spojenými štátmi.



Spojené štáty ešte vo štvrtok uviedli, že prostredníctvom EÚ dostali odpoveď Iránu, pričom táto odpoveď podľa nich "nie je konštruktívna".



Irán podpísal pôvodnú dohodu so Spojenými štátmi, Britániou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a Čínou v roku 2015. V nej sa zaviazal obmedziť obohacovanie uránu a pripustiť dohľad inšpektorov OSN výmenou za zrušenie ekonomických sankcií. V roku 2018 však Spojené štáty rozhodnutím vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa jednostranne odstúpili od dohody s tým, že by ju mala nahradiť prísnejšia zmluva. Tú sa však nepodarilo vyjednať a Teherán po čase prestal dodržiavať pôvodnú dohodu.



Borrell v súčasnosti koordinuje rokovania zamerané na obnovenie tejto dohody. V marci sa už zdalo, že zúčastnené strany sú blízko obnovenia dohody, avšak nepriame rokovania medzi Teheránom a Washingtonom z viacerých dôvodov zlyhali, píše Reuters.